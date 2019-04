Trump va rencontrer Naruhito en premier

Le président américain Donald Trump sera en mai le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur du Japon Naruhito, a fait savoir jeudi la Maison-Blanche. M. Trump et la Première dame Melania se rendront du 25 au 28 mai au Japon, dont ils seront «les premiers invités d’État, à la suite de l'intronisation», le 1er mai, du prince héritier Naruhito.

«Cette visite d'État renforcera les liens étroits existant entre les peuples américain et japonais, et mettra en avant l'importance constante de notre alliance et partenariat», indique dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.

Après sa rencontre avec le nouvel empereur, Donald Trump participera à un sommet bilatéral avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qu'il recevra auparavant à Washington, les 26 et 27 avril, afin d'évoquer notamment la dénucléarisation de la Corée du Nord.

«Les deux dirigeants étudieront également les moyens de faire avancer leur vision commune pour une zone indo-pacifique libre et ouverte, dont des mesures qui renforceront notre commerce bilatéral et notre relation en matière d'investissements», précise le communiqué de la Maison-Blanche. Les États-Unis et le Japon ont entamé cette semaine à Washington des négociations commerciales voulues par Donald Trump avec l'espoir de résoudre rapidement une partie de leurs différends.

