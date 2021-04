Des inondations font 44 morts sur l'île de Florès

Au moins 44 personnes ont été tuées et 9 blessées à la suite de soudaines inondations sur l'île de Florès, dans l'est de l'Indonésie, ont annoncé dimanche les autorités. «La crue soudaine qui s'est produite très tôt (dimanche) a tué 44 personnes, fait 9 blessés et deux portés disparus», a indiqué le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes, Raditya Jati.

Ces pluies torrentielles ont entraîné des inondations dans plusieurs districts de l'île de Florès, dont la majorité de la population est catholique, dimanche vers 1h (17h GMT samedi), quelques heures avant le début des célébrations de Pâques. Selon M. Jati, des dizaines de maisons ont été recouvertes de boue alors des ponts et des routes ont été détruits dans la partie orientale de l'île.

La seule voie d'accès est désormais maritime, depuis l'île Adonara, «mais les précipitations et une forte houle n'ont pas permis d'effectuer la traversée», a expliqué M. Jati. Des conditions météorologiques extrêmes devraient perdurer tout au long de la semaine dans cette région.

(L'essentiel/afp)