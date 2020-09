Jacob Blake: «J’ai mal quand je respire»

Jacob Blake, le jeune homme noir grièvement blessé par un policier blanc il y a deux semaines à Kenosha dans l’Etat américain du Wisconsin, confie «avoir mal 24 heures sur 24», même pour respirer, dans une vidéo tournée depuis son lit d’hôpital.

Malgré ses blessures, Jacob Blake, qui va probablement rester paralysé à partir de la taille, a affirmé à ses partisans qu’il attend «encore beaucoup de la vie».

Ce père de famille de 29 ans, touché par sept balles tirées à bout portant le 23 août, a averti que chacun pouvait voir sa vie basculer en un instant.

«Votre vie, et pas seulement votre vie, vos jambes dont vous avez besoin pour bouger et aller de l’avant dans la vie, tout peut vous être pris comme ça», a-t-il lancé, en claquant des doigts, dans la vidéo diffusée samedi par son avocat Ben Crump.

Vêtu d’une blouse d’hôpital, il a affirmé qu’il avait des agrafes au dos et à l’estomac.

«J’ai mal 24 heures sur 24, ce n’est que de la douleur», a ajouté le jeune homme dont la moitié inférieure du corps est paralysée.

«J’ai mal quand je respire, j’ai mal quand je dors, j’ai mal quand je bouge d’un côté et de l’autre, j’ai mal quand je mange», confie-t-il dans cette vidéo, visionnée plus de 400’000 fois sur Twitter.

«S’il vous plaît, je vous le dis, il faut changer vos vies. Nous pouvons être solidaires, rassembler un peu d’argent, rendre les choses plus faciles pour nos gens, car beaucoup de temps a été perdu», a-t-il encore dit.

Jacob Blake a été criblé de balles sous les yeux de ses trois fils alors qu’il tentait de prendre place dans sa voiture. La scène a été filmée par un témoin et les deux agents impliqués suspendus de leurs fonctions.

L’affaire a ravivé le mouvement historique de protestation contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis, et provoqué trois nuits d’émeutes à Kenosha.

La tension a culminé le 25 août quand un jeune homme de 17 ans a tiré au fusil semi-automatique, dans des circonstances floues, sur trois manifestants, faisant deux morts. Son arrestation le lendemain a ramené un calme précaire dans la petite ville côtière du lac Michigan.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw