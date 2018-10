Washington révoque des visas de Saoudiens

Les États-Unis ont engagé mardi la révocation des visas des Saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul. «Ces sanctions ne seront pas les dernières sur ce dossier», a averti le chef de la diplomatie américaine.

Cette mesure, la première décision concrète annoncée par Washington, à l'encontre de son allié de longue date, vise 21 personnes, dont le visa est révoqué ou qui deviennent inéligibles à de futurs visas, a ensuite précisé Heather Nauert, la porte-parole du département d'État. Ces personnes sont issues «des services de renseignements, de la cour royale, du ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères saoudiens». Selon M. Pompeo, les autorités américaines examinent également l'opportunité d'agir en vertu de la loi dite Magnitsky, qui restreint la liberté de mouvement et gèle les avoirs aux États-Unis des individus et entités accusés d'enfreindre les droits de l'homme.

Mardi soir, Donald Trump a affirmé que le prince héritier, avec qui il a dit avoir échangé lundi, lui avait assuré ne pas être impliqué dans le meurtre du journaliste. «Il a fermement dit qu'il n'avait rien à voir avec cela, c'était à un niveau inférieur», a déclaré le président américain lors d'une réunion avec des chefs militaires. Il a également indiqué vouloir «d'abord connaître les faits», avant de critiquer l'opération elle-même, mais aussi, de façon plus surprenante, la manière dont elle avait ensuite été dissimulée.

Mike Pence cinglant

Restant évasif sur d'éventuelles décisions à venir, le locataire de la Maison-Blanche a pris soin de souligner combien Riyad était un «excellent allié» de Washington, depuis des décennies, et a rappelé que le royaume sunnite était «l'un des principaux investisseurs aux États-Unis».

Mais il est sous la pression du Congrès dont plusieurs figures de proue ont vivement critiqué l'attitude de Riyad, allant pour certains jusqu'à réclamer la tête du prince héritier, qualifié d'«engin de démolition» par le sénateur républicain, Lindsey Graham.

Mike Pence s'est aussi montré cinglant mardi, lors d'un évènement organisé par le Washington Post: «Nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Ce meurtre brutal, d'un journaliste, d'un innocent, d'un dissident, ne restera pas sans réponse américaine et, j'espère, sans réponse internationale», a-t-il dit.

(L'essentiel/afp)