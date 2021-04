Il refuse le sexe, elle dégaine son sèche-​​cheveux

Une mère de famille a été arrêtée et incarcérée dimanche à Wichita Falls (Texas) pour violences conjugales. Sortie en boîte de nuit samedi soir pendant que son conjoint gardait les enfants à la maison, Adriana Sierra a forcé sur l’alcool. La jeune femme a fini par se faire virer de l’établissement. Folle de rage au moment de rentrer à la maison, la Texane s’est ruée sur son petit ami, réclamant une partie de jambes en l’air.

L’homme a refusé, reprochant à Adriana d’avoir réveillé les enfants en faisant trop de bruit. C’est là que la mère de famille a attrapé un sèche-cheveux par le câble et a frappé son partenaire à plusieurs reprises. Dans la foulée, la jeune femme a pris sa fille et s’est enfuie, allant se réfugier dans la maison voisine. Elle a expliqué à la police qu’elle était victime de violences conjugales et que son conjoint venait de lui «botter le cul».

Ivre, Adriana tenait des propos incohérents, relate le Times Record News. Interrogé, le petit ami de la mère de famille a affirmé que la victime, c’était lui. Tous deux étaient blessés, mais la Texane s’est trahie en hurlant «Laissez-moi le retrouver, et je lui botterai le cul à nouveau!» Déjà arrêtée par le passé pour intoxication sur la voie publique, la jeune femme a été interpellée et incarcérée contre une caution de 2 500 dollars.

(L'essentiel/joc)