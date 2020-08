Votre smartphone peut savoir quand vous avez trop bu

Le smartphone pourrait bientôt être de bon conseil au moment de prendre le volant d’une voiture. Des scientifiques américains y croient après avoir comparé la démarche de personnes avant et après la consommation d’alcool. Ils ont utilisé les données relevées par les capteurs de smartphones pour détecter quand leur porteur dépassait le taux limite légal d’alcool au volant. Les capteurs leur ont permis d’établir avec une précision d’environ 90% quand c’était le cas, alors que leurs cobayes n’avaient dû faire qu’une vingtaine de pas.

Cette étude de l’Université de Pittsburgh a porté sur 22 participants âgés de 21 à 43 ans, qui ont reçu une boisson à la vodka et au jus de citron vert toutes les heures jusqu’à ce qu’ils atteignent 0,8 g d’alcool par litre de sang, le seuil limite américain étant de 0.8‰. Smartphone attaché à leur dos, les participants ont effectué la même routine toutes les deux heures: marcher en ligne droite avec une série de 10 pas, faire demi-tour et retour à la case départ.

«Recevoir une alerte au premier signe de déficience»

Les chercheurs imaginent ainsi pouvoir concevoir une application capable d’alerter le porteur du smartphone quand celui-ci n’aurait pas l’idée de renoncer à prendre le volant malgré son état d’ébriété. Il faudrait cependant encore définir les modalités et un cadre légal pour sa mise en œuvre. «Pourrait-elle se connecter à l’antidémarrage de la voiture pour ne pas vous laisser conduire? Va-t-elle alerter un ami ou les autorités si vous ne devez pas conduire?» relève un expert en cybersécurité sur le site de la BBC.

Bien qu’il s’agisse d’une étude préliminaire, les scientifiques espèrent qu’elle serve de base à des recherches ultérieures. Ils veulent mener d’autres expériences en analysant par exemple la manière dont les gens manipulent leur téléphone dans leurs mains ou les mettent dans leur poche. «Dans cinq ans, j’aimerais imaginer un monde dans lequel si les gens sortent avec des amis et boivent à un degré à risque, ils reçoivent une alerte au premier signe de déficience avec des stratégies pour les aider à cesser de boire et à les protéger d’événements à risque comme la conduite automobile, la violence interpersonnelle et les rencontres sexuelles non protégées», a déclaré le Dr Suffoletto. Son étude a été publiée dans The Journal of Studies on Alcohol and Drugs. (JSAD).

(L'essentiel)