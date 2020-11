«Trump va répéter qu’on lui a volé cette élection»

Condamné à trois ans de prison pour avoir notamment acheté le silence de Stormy Daniels pour protéger les intérêts de Donald Trump, Michael Cohen a bénéficié en mai 2020 d’une assignation à résidence. Depuis lors, celui qui était l’avocat et l’homme de main du président américain est très présent dans les médias. Et ce n’est pas pour dire du bien de son ex-patron, qu’il avait traité de «menteur», «raciste» et «escroc» lors de son audition devant la Chambre des représentants en février 2019.

Lors d’une interview accordée à MSNBC, Cohen a évoqué plusieurs scénarios concernant les mois à venir, alors que Trump continue d’affirmer qu’il a remporté l’élection présidentielle. Si l’attitude du président inquiète certains observateurs, son ancien bras droit ne se fait pas de mouron: «Le 99% de ce qui sort de sa bouche est un mensonge. Il ne restera pas à la Maison-Blanche au-delà du 20 janvier. Ils le feront partir. Il le sait», estime l’ex-avocat.

«Il n’a pas assez de force intérieure pour être classe»

Cohen pense même que Trump ne reviendra pas à la Maison-Blanche après les fêtes de fin d’année, qu’il aura passées dans sa résidence de Mar-A-Lago (Floride). Il prédit d’ailleurs qu’il s’y trouvera encore au moment de l’investiture de Joe Biden: «Je soupçonne qu’il ne retournera même pas à Washington. Je ne pense pas qu’il se rendra à l’investiture parce qu’il ne peut fondamentalement pas s’asseoir sur une chaise en sachant que les caméras seront sur lui et que le monde le regardera comme un loser. Il ne peut pas faire ça. Il n’a pas assez de force intérieure pour être classe», estime Cohen.

Quel avenir pour Donald Trump après la Maison-Blanche? Michael Cohen le voit bien créer sa propre chaîne de télévision, qu’il utilisera pour attaquer inlassablement Joe Biden. «Il va continuer de dire pendant les 30 années à venir qu’on lui a volé l’élection. Il va garder son armée MAGA (ndlr: Make America Great Again) active et engagée, il criera constamment au loup et sera une menace», prédit l’ex-homme de loi.

(L'essentiel/joc)