Un touriste britannique tué sur l'île de Pag

Un touriste britannique a été tué mercredi matin, devant une boîte de nuit de l'île touristique de Pag, en Croatie, a annoncé la police. Selon la presse locale, cet homme de 26 ans a été poignardé devant l'établissement ouvert toute la nuit. Les médias locaux évoquent la piste d'une bagarre entre touristes britanniques.

Le meurtre est survenu sur la plage de Zrce à 5h35, selon un communiqué de la police qui n'a pas donné plus de détails sur les circonstances ni l'âge et l'identité de la victime. L'île de Pag et surtout la plage de Zrce sont de hauts lieux de la vie nocturne animée que viennent rechercher de nombreux touristes, particulièrement de jeunes Britanniques.

Le tourisme, notamment sur le chapelet d'un millier d'îles et d'îlots le long de la côte adriatique, est un secteur crucial de l'économie croate. L'an passé, plus de 17 millions de personnes ont visité ce pays de 4,2 millions d'habitants.

(L'essentiel/afp)