Les corps des victimes évacués à dos d'homme

Après plus de deux jours de recherches dans les monts Zagros, les secours ont localisé mardi à environ 4 000 mètres d'altitude la carcasse de l'ATR 72 de la compagnie iranienne Aseman Airlines, parti de Téhéran pour la ville de Yasouj. L'avion avait décollé de Téhéran avec 66 personnes à son bord (60 passagers et six membres d'équipage). Aucun survivant n'a été retrouvé.

L'accident, dont les circonstances doivent encore être déterminées, s'est produit pendant une tempête de neige. «À l'heure actuelle, nous avons une tempête de neige et des vents glaciaux sur les hauteurs et la visibilité est très réduite», a déclaré sur la télévision d'État, le général Nozar Nemati, commandant en second de l'armée de terre iranienne. Le déploiement d'hélicoptères s'étant révélé impossible, «nous avons décidé que les corps qui peuvent être descendus à dos d'homme le soient par des membres de commandos (de l'armée) et des services de secours», a-t-il ajouté.

Une première descente a commencé en début de matinée. Les corps doivent être descendus jusqu'à une route d'où ils seront acheminés par véhicule jusqu'à l'aéroport de Yasouj, à environ 500 km au sud de Téhéran. Interrogé par la télévision, un autre officier a indiqué que sept corps étaient ainsi en train d'être descendus. Mohsen Mehralizadeh, gouverneur de la province d'Ispahan, d'où sont coordonnés une partie des secours, a indiqué que 32 corps avaient jusqu'à présent été retrouvés.

(L'essentiel/AFP)