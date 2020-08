Un policier lui tire sept balles dans le dos

Un couvre-feu a été instauré dans le comté de Kenosha (Wisconsin) après la diffusion d’une vidéo montrant un policier tirer sur un Afro-Américain, dimanche. À 17h11, la police de Kenosha a été alertée pour un incident domestique auquel était mêlé un individu répondant au nom de Jacob Blake, rapporte CBS.

Les images, diffusées dimanche soir sur les réseaux sociaux, montrent l’individu se diriger vers un véhicule garé dans une rue tandis que deux officiers le suivent. Selon l’agence AP, on peut entendre les policiers crier tout en pointant leur arme sur Jacob Blake. Au moment où l’individu ouvre la portière et se penche à l’intérieur, l’un des agents l’attrape par le tee-shirt et tire dans le véhicule. On peut entendre au moins sept coups de feu.

La police de Kenosha a fait savoir que les policiers étaient immédiatement venus en aide au blessé, qui a été héliporté vers un hôpital de Milwaukee, dans un état jugé sérieux. Après la fusillade, une foule s’est réunie sur les lieux du drame et scandait «Pas de justice, pas de paix!». «Nous comprenons que les flics doivent faire leur travail. Mais nous comprenons qu’ils doivent le faire avec retenue», a réagi La-Ron Franklin, témoin de la scène.

Ben Crump, un avocat des droits civiques, a affirmé que les trois fils de Blake se trouvaient dans la voiture, et que la victime tentait de s'interposer dans une dispute entre deux femmes. «Ils ont vu un policier tirer sur leur père. Ils seront traumatisés à vie», a-t-il affirmé sur Twitter.

L'avocat représente la famille de George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié à Minneapolis le 25 mai par un policier blanc, et dont la mort avait déclenché des manifestations antiracistes à travers les États-Unis et le monde.

Le gouverneur du Wisconsin charge la police

La tension entre manifestants et forces de l’ordre commençant à monter sérieusement, les autorités ont instauré un couvre-feu à 22h15. Selon des gens présents sur place, Jacob Blake est père de famille. «Je sais qu’il a des enfants et une copine. Je n’ai jamais eu de problème avec lui. Je le vois tous les jours. Il se gare juste derrière moi dans la rue», confie Aaron, un voisin.

«Je prie pour cette famille, quelle que soit la situation. Ce qui s’est passé ici ce soir souligne le fait que nous avons besoin de caméras corporelles non seulement pour les adjoints du shérif, mais aussi pour notre police municipale», a réagi Zach Rodriguez, dirigeant du comté de Kenosha.

Dans une série de tweets, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a réagi à cette fusillade. «Ce soir, Jacob Blake a reçu plusieurs balles dans le dos, en plein jour, à Kenosha, dans le Wisconsin. Kathy et moi nous joignons à sa famille, ses amis et ses voisins pour espérer sincèrement qu’il ne succombera pas à ses blessures», a-t-il notamment écrit.

«Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails, ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas le premier Noir ou la première personne noire à avoir été abattu, blessé ou impitoyablement tué par des individus chargés de faire respecter la loi dans notre État ou notre pays», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)