Tensions à Rangoun, 3 morts selon les médias

De nouveaux rassemblements de protestation contre le coup d’Etat militaire en Birmanie ont été violemment dispersés dimanche par les forces de sécurité, des médias et des sources locales faisant état de trois manifestants tués. Le pays est secoué par une vague de manifestations pro-démocratie et une campagne de désobéissance civile depuis le putsch qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi le 1er février. Les autorités ont graduellement intensifié l’usage de la force pour les disperser, avec des gaz lacrymogènes, canons à eau, balles en caoutchouc et parfois des balles réelles.

Dimanche matin, les forces de sécurité étaient mobilisées en nombre pour disperser très vite les foules qui se rassemblaient en réponse à un appel à de nouvelles manifestations. Trois personnes ont péri et une vingtaine d’autres ont été blessées quand les autorités sont intervenues contre un rassemblement dans la ville côtière de Dawei, dans le sud du pays, selon un travailleur de santé et des médias locaux.

Pyae Zaw Hein, volontaire auprès des secouristes, a expliqué que les trois avaient été «touchés par des tirs à balles réelles», alors que les blessés avaient été atteints par des tirs de balles en caoutchouc. «Il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes car nous continuons de recevoir des blessés», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)