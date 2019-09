Des scènes de chaos après le crash d'un avion

La chute d'un avion ambulance dimanche dans une zone touristique près de Manille a fait sept morts. Elle a également déclenché un violent incendie, poussant les habitants à s'enfuir, ont déclaré les autorités philippines. Sept cadavres ont été retrouvés et les huit personnes à bord du petit avion sanitaire seraient mortes pendant la catastrophe à Calamba City, a annoncé à l'AFP le chef des urgences locales Jeffrey Rodriguez. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une scène de chaos où une ambulance se dirige vers un bâtiment en proie aux flammes, pendant que des témoins appellent à l'aide dans la rue.

«Personne ne survivra à cet accident. Nous supposons que tous les passagers qui se trouvaient dans l'avion sont morts», a dit Jeffrey Rodriguez, confirmant que sept corps avaient été trouvés dans les ruines fumantes. La police a déclaré que deux personnes avaient été blessées dans l'accident et s'étaient rapidement rendues à l'hôpital, mais n'a signalé aucun mort parmi les personnes se trouvant dans la station touristique quand l'avion s'est écrasé. L'autorité aéronautique philippine a dit que six passagers et deux pilotes étaient à bord de l'avion quand il a disparu des radars, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Manille.

Plane Crash Pansol,LagunaNear in Suncity Resort?? pic.twitter.com/hC40VMUm40– Karl Cometa (@NagyCometa) September 1, 2019

(L'essentiel/afp)