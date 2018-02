Londres-​​New York en 3h, ce sera bientôt possible

«Son of Concorde» («Fils du Concorde»): tel est le nom de l'avion supersonique dont le gouvernement américain a approuvé le financement, annonce la NASA. Cet appareil ultrarapide dont le premier vol commercial pourrait intervenir en 2021 permettra de rallier New York à Londres en à peine trois heures, rapporte Metro. Le «Quiet Supersonic Transport» («QueSST»), son nom officiel, volera plus vite que le son, soit 1 700 kilomètres par heure.

Détail non négligeable, le «Son of Concorde» n'émettra pas le fameux bang puissant des appareils supersoniques quand ils passent le mur du son. La NASA est ainsi parvenue à réduire de 30% la puissance sonore de ce bruit, par rapport à celui jadis émis par le «Concorde». Précisons que le prix d'un billet en classe affaires sera d'environ 4 000 euros, pour un aller et retour.

