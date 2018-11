Trump décide de virer le «retardé» Jeff Sessions

Jeff Sessions, 71 ans, a précisé avoir présenté sa démission «à la demande» de M. Trump. Il sera temporairement remplacé par son propre directeur de cabinet, Matthew Whitaker. Dans sa lettre de démission, le ministre se targue d'avoir œuvré pour restaurer «l'Etat de Droit, conformément au programme de campagne du président» Trump. Dans son tweet lapidaire, le président Trump s'est borné à le «remercier» pour ses services et à lui souhaiter «bonne continuation».

Il venait pourtant de participer pendant une heure et demie à une conférence de presse sur les conséquences des élections de mi-mandat, au cours de laquelle il n'a pas évoqué ce remaniement. Ancien sénateur de l'Alabama, Jeff Sessions, un ultra-conservateur, avait été l'un des premiers à rallier le magnat de l'immobilier lors des primaires de 2016, lui conférant une légitimité au sein d'un establishment républicain sceptique.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.