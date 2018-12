La fusée Soyouz emportant deux astronautes canadien et américain et un cosmonaute russe vers la Station spatiale internationale (ISS) a placé leur petite capsule en orbite «avec succès», a annoncé l'agence spatiale russe Roskosmos.

Revoyez le décollage de la fusée #Soyouz-FG avec à son bord le Québécois @Astro_DavidS Les trois astronautes décollent pour une mission de six mois et demi. pic.twitter.com/w3WtJIoD1T– BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) 3 décembre 2018

«Le vaisseau a été mis sur orbite avec succès», a indiqué Roskosmos sur Twitter, ajoutant que David Saint-Jacques, Oleg Kononenko et Anne McClain «se dirigent vers l'ISS», à laquelle ils devraient s'amarrer dans six heures et trente minutes.

Les trois scientifiques ont décollé comme prévu à 11h31 GMT du cosmodrome russe de Baïkonour, au cœur des steppes du Kazakhstan, pour une mission de six mois et demi en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre.

Welcome to Space! The trio is now safely in orbit and solar arrays have successfully deployed on their Soyuz spacecraft. They will now embark on six-hour chasedown of the @Space_Station and are expected to arrive later today: https://t.co/FRrjhIw77opic.twitter.com/2wmO3vC7iT– NASA (@NASA) 3 décembre 2018

Il s'agit du premier décollage à destination de la station orbitale depuis l'échec, le 11 octobre, du lancement emportant l'Américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovitchinine. Leur fusée russe Soyouz avait connu une défaillance deux minutes après le décollage, ce qui avait contraint les deux hommes à un retour agité sur Terre.

«L'équipage de l'expédition 58 est bien en orbite! Je suis reconnaissant au directeur général (de Roskosmos) Dmitri Rogozine et à toute les équipes de la Nasa et de Roskosmos pour leur dévouement à faire de ce vol un succès. Ad Astra (NDLR: vers les étoiles en latin!)», a commenté sur Twitter, Jim Bridenstine, l'administrateur général de la Nasa.

Le Canadien, le Russe et l'Américaine rejoindront sur la Station spatiale l'équipage actuel composé de Sergueï Prokopiev, Alexander Gerst et Serena Auñón-Chancellor. Ceux-ci doivent revenir sur Terre le 20 décembre.

The #Exp58 crew is safely in orbit! I'm grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e– Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 décembre 2018

(L'essentiel/afp)