Trump? «Beau, intelligent, un génie», selon... lui

Le président américain Donald Trump organise jeudi à la Maison-Blanche un «sommet» pour dénoncer la «malhonnêteté» des réseaux sociaux, coupables à ses yeux de collusion avec la gauche. Selon lui, ils feraient courir le risque aux États-Unis de voir arriver à la présidence un «Sleepy Joe Biden» (Joe Biden endormi) ou «une version mince et nerveuse de Pocahontas» (référence aux origines amérindiennes de la sénatrice démocrate Elisabeth Warren). «Ce que vous avez aujourd'hui, c'est un très beau et intelligent, un véritable génie stable!», s'est vanté le président américain, jeudi matin, dans une série de tweets surréalistes.

....years, or maybe 10 or 14 (just kidding), they will quickly go out of business for lack of credibility, or approval, from the public. That's why they will all be Endorsing me at some point, one way or the other. Could you imagine having Sleepy Joe Biden, or @AlfredENeuman99,..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juillet 2019

...or a very nervous and skinny version of Pocahontas (1000/24th), as your President, rather than what you have now, so great looking and smart, a true Stable Genius! Sorry to say that even Social Media would be driven out of business along with, and finally, the Fake News Media!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juillet 2019

Cette rencontre, sur laquelle l'exécutif américain a donné peu de précisions, se tiendra sans les principaux acteurs du secteur, tels Twitter et Facebook, mais avec les conservateurs les plus critiques de la Silicon Valley. «Un grand sujet aujourd'hui lors du Sommet sur les réseaux sociaux sera la malhonnêteté, la partialité et la discrimination (...) pratiquée par certains groupes», a lancé jeudi, Donald Trump, dans une longue série de tweets matinaux.

«Nous ne tolérerons plus cela très longtemps», a-t-il ajouté, avant de lancer une nouvelle attaque contre les médias «Fake News», qui ne sont selon lui «pas aussi puissants» que les réseaux sociaux et qui ont perdu «beaucoup de crédibilité».

Une «propagande» dénoncée

Le «sommet» rassemblera plusieurs organisations ou personnalités conservatrices déplorant régulièrement d'être censurées. Selon les médias américains, seront notamment représentés le site PragerU, qui publie des vidéos aux perspectives très droitières, ou encore l'organisation TurningPoint USA, qui affirme que les universités américaines font de la «propagande gauchiste».

Le chef de l'organisation Project Veritas, qui se targue d'avoir infiltré les géants de la Silicon Valley pour démontrer qu'ils étaient bien biaisés, a aussi affirmé dans un courriel avoir été convié.

Pour Daniel Castro, vice-président de la Fondation sur les technologies de l'information et l'innovation, le risque d'un tel «sommet» est de donner «à certaines de ces personnalités les plus excentriques un vernis de légitimité».

Cette réunion intervient à un moment délicat pour les géants américains de la technologie, accusés de censure par les conservateurs, mais aussi de ne pas en faire assez pour réprimer les contenus haineux en ligne.

(L'essentiel/nxp/utes/afp)