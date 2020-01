L'enfer en face: ils défient la mort pour leur maison

L'enfer vu de l'intérieur. Une vidéo terrifiante publiée jeudi sur Facebook montre les flammes avancer inexorablement sur une maison de Gosse, une localité située sur Kangaroo Island (Australie-Méridionale). Dans l'espoir de sauver la maison de son fils, le pompier Peter Davis, et ses deux garçons Ben et Brenton essaient tant que bien mal de lutter contre l'incendie. Ces images saisissantes ont été tournées le 3 janvier dernier, jour où le feu s'est déclenché sur l'île, explique news.com.au.

La maison de Peter est encerclée par une tempête de braises. Les vents font valser des trampolines et provoquent l'inflammation de véhicules stationnés à proximité. Le trio se démène pendant environ quatre minutes infernales. «Ma voiture est détruite», constate l'un des hommes. Quand l'un des frères lance l'idée d'aller dans la salle de bains, son père le stoppe net: «On ne va pas dans une pièce dont on n'est pas sûr de pouvoir ressortir!» La situation est désespérée, mais le trio ne perd pas son sens de l'humour: «Ce canapé me semble assez mal en point», commente par exemple Ben.

«Ouais bon, on a essayé»

Après un combat vain, le trio finit par s'avouer vaincu et s'enfuit au volant de deux voitures sérieusement endommagées par les flammes. Des images tournées après le passage du feu révèlent l'étendue du désastre: la maison, la ferme, et une voiture ont été entièrement détruites. Plus de 400 moutons ont par ailleurs péri dans l'incendie et 400 ruches d'abeilles ont été réduites à néant. «Ouais bon, on a essayé», résume l'un des trois hommes.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, où les internautes ont remercié Peter et ses fils pour avoir montré ce que c'est de lutter pour sauver sa maison. «Merci de montrer ceci. D'abord les averses de braises, puis le blizzard de braises, puis le vent, et la tempête de feu. Et ce que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il y a très peu d'oxygène pour respirer», a commenté l'un d'entre eux. Sur Kangaroo Island, plus de 170 000 hectares sont partis en fumée. Un père et son fils sont décédés, plus de 100 000 têtes de bétail sont mortes et près de cinquante maisons ont été détruites.

