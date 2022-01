Chaos autour de Washington avec la neige

#globalwarming Hier, il faisait 15 degrés à Washington DC, aujourd’hui il neige. pic.twitter.com/EHQfoFM3rE — Florence Desruol (@florencedesruol) January 3, 2022

Dôme du Capitole enneigé, Maison-Blanche sous un manteau blanc de flocons: entre 12 et plus de 25 cm de neige devraient tomber sur la capitale américaine, ont averti les services météorologiques américains, plaçant la ville, ainsi que l'Etat voisin de Virginie sous une alerte tempête hivernale jusqu'à 16h (21h GMT). «Préparez-vous à des routes enneigées et glissantes, rendant la circulation difficile», ont-ils ajouté dans un bulletin.

La tempête hivernale qui balaie une bonne partie de la côte Est américaine, avec des vents violents s'ajoutant aux fortes chutes de neige, pourrait aussi entraîner des «coupures de courant disséminées», et de potentiels «orages de neige» et «inondations», ont précisé les services météorologiques du pays.

Very poor visibility, bad road conditions. I just helped a guy get unstuck. Stay indoors. About 5" here in Fairfax county now. @ryanhallyall @capitalweather #vawx #snowstorm pic.twitter.com/QPZRJsHma6 — krakow (@gdkrakow1918) January 3, 2022

Écoles fermées, trafic aérien perturbé

Face aux éléments, le gouvernement a annoncé la fermeture des services fédéraux dans la ville de Washington, entraînant l'annulation de la conférence de presse quotidienne de la Maison-Blanche tandis que le seul vote de la journée prévu au Sénat devrait être annulé et reporté à mardi. La ville de Washington a par ailleurs annoncé l'arrêt de la circulation des bus, ainsi que la fermeture des centres de dépistage du Covid-19 et la suspension de la distribution des tests rapides.

De nombreuses écoles étaient aussi fermées, lundi, à cause de la neige à travers la région de Washington, du Maryland et de la Virginie. La tempête hivernale a par ailleurs accentué le chaos qui régnait déjà dans le trafic aérien aux États-Unis depuis des semaines à cause de la flambée de contaminations dues au variant omicron.

️ #Neige | Aux États-Unis, une dépression provoque un épisode neigeux majeur dans la région de Washington. On attend 10 à 30 cm de neige, localement plus.



Des conditions proches du blizzard sont possibles avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Une alerte est en cours.



GOES-16 pic.twitter.com/iKOqUB8Mf5 — Météo-Contact (@MeteoContact) January 3, 2022

(L'essentiel/afp)