Sa médecin lui fait une ordonnance bouleversante

La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit aux Etats-Unis, alors que la barre du demi-million de victimes a été franchie fin février. Ce vaccin, Evelyn Shaw l’attendait avec une impatience non dissimulée. Après avoir reçu sa deuxième dose, cette mamie domiciliée dans l’Etat de New York a reçu une ordonnance exceptionnelle de sa toubib.

Comme le raconte sa fille Jessica sur Twitter, la docteure écrit sur le carnet de vaccination de sa patiente: «Vous êtes autorisées à faire un câlin à votre petite-fille.» L’Américaine a ajouté une vidéo émouvante qui montre Evelyn, bouleversée, serrant sa petite-fille dans ses bras. «Son premier câlin depuis un an. Merci à tous les scientifiques et aux docteurs qui ont rendu cela possible», a écrit Jessica.

My mom’s doctor wrote her a prescription to hug her granddaughter (1/2) pic.twitter.com/bNtCtlcS0s