Trump responsable de la mort de son frère?

Déjà en sérieuse perte de vitesse à cinq mois de l’élection présidentielle, Donald Trump se serait sans doute bien passé de cette contrariété supplémentaire. Selon le site The Daily Beast, sa nièce Mary s’apprête à publier un livre explosif et particulièrement peu flatteur à son sujet. La sortie de ce brûlot est prévue pour le mois d’août, quelques semaines avant la Convention républicaine.

Intitulé «Too Much and Never Enough» (Trop et jamais assez), le livre de Mary Trump contient des histoires «salaces» sur le président des États-Unis. L’autrice y a intégré les confidences «intimes et accablantes» de Maryanne Trump Barry à propos de son frère Donald. La nièce du milliardaire évoque également l’alcoolisme de son propre père, Fred Trump Jr, décédé d’une crise cardiaque en 1981.

Accusé d’avoir contribué à la mort de son frère

Dans ce livre, Mary Trump accuse son illustre oncle et son grand-père (Fred Trump Sr) d’avoir contribué à la mort de son père en le «négligeant à des stades critiques de sa dépendance». À l’époque, Fred Trump Jr était un héritier potentiel de l’entreprise Trump, mais il avait quitté le navire pour travailler pour une compagnie aérienne.

Dans une interview accordée l’année dernière au «Washington Post», Donald Trump avait reconnu qu’il regrettait d’avoir fait pression sur son frère pour qu’il quitte l’entreprise familiale. «Ce n’était pas son truc… Je pense que l’erreur que nous avons faite a été de supposer que tout le monde aimerait ça», avait-il confié.

Elle a été la source du «New York Times»

Selon The Daily Beast, Mary Trump révèle dans ce livre qu’elle était la source principale du «New York Times» pour son enquête sur l’évasion fiscale du président. Publié en 2018, cet article détaillait toute une série de stratagèmes financiers auxquels Trump avait participé dans les années 1990 pour aider ses parents – et lui-même – à éviter des millions de dollars d’impôts.

«Comme elle s’apprête à le souligner dans son livre, Mary a été une source principale pour l’enquête du journal qui a remporté le Prix Pulitzer. Elle a fourni au journal les déclarations d’impôt de Fred Trump Sr et d’autres documents financiers familiaux hautement confidentiels», écrit The Daily Beast, citant des sources anonymes.

Mary Trump se tient éloignée des feux de la rampe depuis 2000, lorsque sa famille était engagée dans une âpre bataille judiciaire concernant la succession du père du président, Fred Trump Sr.

(L'essentiel/joc)