Melania Trump sort de son silence avec fracas

Longtemps, elle est restée silencieuse. Puis, par petites touches, elle s'est montrée plus présente. Cette semaine, Melania Trump a donné de la voix, de façon spectaculaire. En réclamant publiquement le départ d'une conseillère de son mari Donald Trump, la troisième femme du président américain a pris tout le monde par surprise. Bien sûr, d'autres Premières dames dans l'histoire des États-Unis se sont mêlées du fonctionnement de la «West Wing», l'aile de la Maison Blanche où travaillent le président et son cercle rapproché. Mais elles ne le faisaient en général pas en pleine lumière.

«Nancy Reagan a milité, avec succès, pour le départ de Donald Regan du poste de secrétaire général de la Maison Blanche dans les années 80», rappelle Katherine Jellison, enseignante d'histoire à l'université de l'Ohio. «Mais elle l'a fait de manière discrète et sans aucune annonce publique». En affirmant via sa porte-parole que Mira Ricardel, qui occupait un poste-clé au sein du puissant Conseil à la sécurité nationale, ne méritait plus «l'honneur de travailler à la Maison Blanche», Melania Trump est allée au rapport de force avec certains hauts responsables de l'administration.

Un calcul politique?

Selon plusieurs médias américains, la polémique était en particulier liée à la répartition des sièges dans l'avion avec lequel la First Lady s'est rendue en Afrique le mois dernier. L'ex-mannequin d'origine slovène, qui a épousé Donald Trump en 2005 et est devenue Américaine l'année suivante, a marqué son indépendance dès les premiers jours en indiquant qu'elle ne déménagerait pas tout de suite à Washington. Une fois installée, elle s'est montrée d'une extrême discrétion.

Dans un entretien accordé mi-octobre à la chaîne ABC, à l'occasion de son voyage en Afrique, Melania Trump a donné les premiers signes d'un changement de ton. Pour la première fois, elle a embrassé une partie de la rhétorique agressive de son mari vis-à-vis des médias. La nouvelle posture, plus visible, de Melania Trump sera-t-elle un atout politique pour Donald Trump? L'équation est compliquée. «L'une des qualités que nombre de gens admirent chez Melania Trump est sa capacité à rester au-dessus de la mêlée», explique Katherine Jellison. «Dans un contraste saisissant avec la personnalité de son mari, elle a fait preuve de calme et de retenue». «Si elle évolue vers un comportement plus proche du sien, elle pourrait perdre une partie de son capital sympathie».

