La bonne étoile d’Angelina devait être sacrément attentive. Cette jeune femme âgée d’une vingtaine d’années s’en est incroyablement sortie, après avoir été victime d’un impressionnant accident à bord de sa moto. Le crash, survenu à Sotchi (sud), a été filmé par la caméra de la Russe, située sur son casque. Alors qu’elle roulait à tombeau ouvert, Angelina a perdu le contrôle de sa Kawasaki ZX-6R et n’a eu d’autre choix que de «sauter» de sa monture pour éviter un crash mortel.

Les images montrent la jeune femme atterrir violemment sur la route et reprendre lentement ses esprits, aidée par des témoins visiblement très surpris qu’elle ait survécu à un tel accident. «Tout mon corps me fait mal. S’il vous plaît, ambulance», balbutie Angelina. «Calmez-vous. Respirez. N’enlevez rien. Gardez votre casque. Ne bougez pas, restez comme vous êtes», lui conseille quelqu'un. Par miracle, la motarde n’a souffert que de bleus et d’éraflures, et n’a subi aucune fracture.

«Il n’y avait quasi aucune chance que je survive à ce choc, mais j’ai eu beaucoup de chance», a confié la motarde à ses 29 300 abonnés sur les réseaux sociaux. La jeune femme a publié des photos d’elle avec ses bandages. «Mon derrière est toujours là. La peau a été éraflée, mais…», a-t-elle plaisanté. Selon le Daily Mail, Angelina roulait à 190 km/h alors que la limite était de 90 km/h. Juste avant l’accident, elle a été dépassée par une voiture. Certains médias évoquent une course de vitesse.

