«C’est notre Ukraine»: les soldats sont prêts

«Notre tâche est qu'ils n'aillent pas plus loin», lance Taras Mykytseï, un militaire posté dans les tranchées de l'est de l'Ukraine. Face aux craintes d'une invasion russe, les soldats ukrainiens se préparent à faire face. Sous le ciel gris d'avril, le chant des oiseaux se fait entendre, donnant une certaine illusion de tranquillité qui ne trompe personne, alors que les heurts avec les séparatistes prorusses sont quasi quotidiens sur la ligne de front, avec son lot de victimes.

Cette semaine, «un soldat a été tué, deux autres blessés dans notre bataillon», raconte Iouri, un barbu de 43 ans, posté sur les positions ukrainiennes dans le village de Zaïtsevé, à une trentaine de kilomètres de Donetsk, l'un des bastions des séparatistes. En cause, l'explosion d'une mine antipersonnel POM-2, fournie par la Russie aux séparatistes, soutient le militaire. Les rebelles l'ont «lancé dans la nuit», touchant les soldats postés près d'un point de passage. «Le plus grand nombre de victimes est causé par les tireurs d'élite», explique toutefois Vladyslav, un autre soldat de 28 ans.

Les séparatistes tentent «d'infliger des pertes maximum au forces ukrainiennes pour provoquer une riposte», a estimé le commandant adjoint de l'opération militaire de Kiev dans l'est, Oleksandr Ganouchtchak, qui accuse en outre l'adversaire de se servir d'infrastructures civiles comme couverture. «Nous sommes prêts à tout développement», assure-il.

Les forces ukrainiennes affrontent les rebelles prorusses dans l'est du pays depuis 2014, dans une guerre qui a fait plus de 13 000 morts. Après des mois de relative accalmie, les violences ont considérablement augmenté depuis le début de l'année, tandis que la Russie a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière pour des «exercices militaires». Selon Kiev, une trentaine de ses soldats ukrainiens ont été tués sur le front depuis le début de l'année, contre 50 pour l'ensemble de 2020. Les rebelles ont fait état d'au moins vingt morts dans leurs rangs depuis janvier.

Depuis des semaines, Kiev dit craindre une invasion russe pure et simple et accuse le Kremlin de chercher, via les séparatistes, à provoquer un casus belli qui justifierait une telle intervention militaire. Moscou s'est jusqu'à présent contentée, selon Kiev et les Occidentaux, à soutenir financièrement et militairement les séparatistes tout en démentant toujours toute présence de ses forces sur le front.

Soufflant le chaud et le froid ces deux dernières semaines, la Russie a assuré qu'elle ne «menaçait personne» tout en accusant Kiev de «provocations», sur fond de tensions exacerbées avec les États-Unis. La Russie «masse» ses troupes et «personne ne connaît ses intentions» relève M. Mykytseï, 52 ans. «Notre tâche est de ne pas permettre une percée de l'ennemi», ou au moins «de lui infliger un maximum de pertes jusqu'à l'arrivée des renforts», dit-il, avant d'ajouter: «Je pense que nous allons y arriver».

«Nous devons compter sur nos propres forces»

Même avis chez son camarade de 45 ans, qui se présente sous le nom de guerre «Alik»: «Nous nous préparons à une agression, nous renforçons nos positions. S'il y a une offensive des troupes russes, nous allons protéger les frontières de l'Ukraine», dit-il, arme en main. Alors que le gouvernement espère le soutien occidental au delà des mots, voire à intégrer l'Otan, ses militaires préfèrent compter sur eux-mêmes.

Pour Alik, l'aide des «alliés» - l'Otan et Washington - est bienvenue, mais la guerre est avant tout l'affaire des Ukrainiens. «C'est notre terre, notre Ukraine, nous devons défendre notre pays», dit-il. «Nous devons compter sur nos propres forces. Quel pays étranger souhaitera envoyer ses soldats mourir?» souligne Iouri, un sergent posté près du village de Chtchatsia, dans la région de Lougansk, autre bastion des séparatistes.

(L'essentiel/AFP)