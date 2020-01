Pris dans les griffes d'un tigre, il survit par miracle

Un tigre a semé la terreur dans une dizaine de villages de la région du district de Bhandara (ouest), samedi. Aux environs de midi, à la frontière entre les États du Maharashtra et du Madhya Pradesh, le fauve a provoqué un mouvement de panique parmi les habitants. La foule s'est réunie pour essayer de faire fuir l'animal, et la police s'est rapidement retrouvée dépassée par les événements.

Des images montrent le tigre poursuivre plusieurs personnes dans un champ. L'une d'entre elles s'en est miraculeusement sortie alors que l'animal la tenait entre ses griffes. Pendant que l'individu faisait le mort, les villageois agglutinés non loin se sont mis à jeter des pierres en direction du tigre, qui a fini par prendre la fuite. Cinq personnes ont été blessées lors de cette attaque et conduites à l'hopital, rapporte le «Times of India».

Quelques jours auparavant, un autre individu avait déjà été blessé par ce même animal et les gardes-forestiers avaient alors fait exploser des pétards pour le chasser vers la forêt. À vol d'oiseau, six kilomètres séparent les deux lieux où le fauve a sévi. «Ce malheureux incident est la conséquence d'un manque de contrôle et de coordination entre l'État du Maharashtra et les gardes-chasse», a estimé Sawan Bahekar, président de l'Association pour la Faune et l'Environnement de la ville de Gondia. Les autorités concentrent désormais leurs efforts sur la capture du tigre.

(L'essentiel/joc)