Le meurtre du rappeur Nipsey Hussle a été filmé

Plus de 36 heures après le meurtre du rappeur Nipsey Hussle à Los Angeles, le suspect a été identifié alors que la tension reste palpable dans le quartier de Creenshaw où une veillée en l'honneur du rappeur a dégénéré. La police de Los Angeles a ainsi lancé un mandat d'arrêt contre Eric Holder, et publié sa photo.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 avril 2019

Si les autorités ont d'abord évoqué «une affaire de gang», il apparaît de plus en plus évident que le rappeur connaissait son meurtrier. Des témoins ont ainsi confié à «TMZ» qu'une conversation houleuse se serait déroulé entre Nipsey Hussle et le tueur, quelques instants avant la fusillade. Le rappeur aurait qualifié son interlocuteur de «balance». Blessé dans son égo, ce dernier aurait donc décidé de se venger.

Plusieurs témoins

La scène particulièrement violente a d'ailleurs été captée par des caméras de surveillance des magasins aux alentours. Une première vidéo que s'est procuré «TMZ» laisse entrevoir un homme avec un tee-shirt rouge qui se dirige vers Nipsey Hussle avant de faire feu.

#BREAKING: Nipsey Hussle Shooting Captured on Surveillance Video, Possible Suspect Seen https://t.co/useted5fkR — TMZ (@TMZ) 1 avril 2019

Une deuxième vidéo parue plus tard montre le tireur revenir trois fois à la charge pour abattre le rappeur. De nombreux témoins étaient présents au moment des faits. La plupart se sont enfuis après les premiers coups de feu.

Gravement touché, l'artiste de 33 ans a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Il y décèdera peu après. Un destin tragique pour le natif de Los Angeles, qui se savait menacé. Le tournage du nouveau clip de DJ Khaled auquel a participé Nipsey Hussle au même titre que John Legend s'est ainsi passé dans un contexte très particulier.

L'endroit a ainsi été entièrement bouclé pour des raisons de sécurité. Une dizaine d'agents armés ont même été recrutés pour assurer la sécurité du rappeur californien. L'enregistrement s'est finalement déroulé sans encombre. C'était le jeudi 28 mars, trois jours avant le meurtre...

RIP Nipsey. I just spent Thursday with him filming a video for a beautiful new song we created with Khaled. We filmed in Inglewood, close to where he grew up. He was so gifted, so proud of his home, so invested in his community. Utterly stunned that he's gone so soon. — John Legend (@johnlegend) 1 avril 2019

