Washington tente d’apaiser la colère de la France

Accusés par la France de lui avoir donné un «coup dans le dos» en torpillant le «contrat du siècle» de sous-marins français à l’Australie, les États-Unis de Joe Biden ont tenté jeudi d’éviter une crise ouverte avec Paris, sans réussir à apaiser sa colère. «La France est un partenaire vital» dans la région indo-pacifique «et dans beaucoup d’autres domaines», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

«C’était le cas depuis longtemps, et ce sera le cas à l’avenir», a-t-il assuré. À l’origine de l’incendie dans les relations américano-françaises, la nouvelle alliance «indo-pacifique» annoncée mercredi par le président Biden, avec le Royaume-Uni et l’Australie. Ce partenariat stratégique baptisé «AUKUS», clairement dévolu à contrer les ambitions grandissantes de la Chine dans la région, inclut la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra - et sort de fait les Français du jeu.

Ce pacte de sécurité permettra notamment à Washington de renforcer sa présence militaire en Australie, et d’y établir des bases logistiques, a indiqué jeudi le ministre australien de la Défense, Peter Dutton. L’armée américaine a déjà une présence non-permanente à Darwin, au nord de l’Australie, où quelque 2500 soldats du corps des Marines sont chaque année déployés par rotation de quelques centaines pour des exercices.

«Les Français avaient une version qui n’était pas supérieure à celle qui est utilisée par les États-Unis et le Royaume-Uni, et en fin de compte, notre décision s’est basée sur ce qui est dans l’intérêt de notre sécurité nationale», a justifié jeudi le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, lors d’une visite à Washington. À ses côtés, la cheffe de la diplomatie australienne Marise Payne a elle estimé que «le leadership des États-Unis dans l’Indo-Pacifique» demeurait «indispensable».

Au-delà des enjeux commerciaux, Paris dénonce l’absence de concertation, d’autant que cette affaire intervient après le retrait américain d’Afghanistan qui a laissé des traces auprès d’alliés des États-Unis dont les positions n’ont pas vraiment pesé dans la décision de Joe Biden. Les Européens ont désormais une idée «assez claire» de la façon dont Washington considère ses alliés, a résumé une source proche du dossier à Paris.

Gala annulé

Signe d’une crise qui perdure, Français et Américains se sont renvoyés la balle tout au long de la journée. «Nous avons été en contact avec nos homologues français au cours des dernières 24 à 48 heures pour discuter de AUKUS, y compris avant l’annonce», a assuré Antony Blinken.

Mais la France a démenti fermement avoir été avertie en amont, et encore moins consultée. «Nous n’avons pas été informés de ce projet avant la publication des premières informations dans la presse américaine et australienne», mercredi, a répondu auprès de l’AFP le porte-parole de l’ambassade de France à Washington, Pascal Confavreux.

Et malgré les mots apaisants du secrétaire d’État américain, les autorités françaises ont annulé une soirée de gala prévue vendredi à la résidence de l’ambassadeur de France dans la capitale américaine. Cette réception devait célébrer l’anniversaire d’une bataille navale décisive de la guerre d’indépendance des États-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique, le 5 septembre 1781.

Cette rupture spectaculaire jette un froid entre Paris et Washington, alors que Joe Biden était censé incarner une embellie dans la relation transatlantique après quatre années de brutalité trumpiste. «Il est certain que nous avons une petite crise diplomatique sur la table», résume Anne Cizel, spécialiste de politique étrangère américaine à l’université parisienne de la Sorbonne.

«Les États-Unis envoient un signal un peu curieux en ce sens qu’ils réclament une présence (militaire) de leurs alliés européens dans l’Indo-pacifique et dans le même temps se positionnent en premiers concurrents des ventes de sous-marins français», résume-t-elle.

(L'essentiel/AFP)