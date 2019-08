9 morts et 35 disparus dans des coulées de boue

Dès l'aube le 20 août, des pluies torrentielles ont fortement frappé Wenchuan et plusieurs districts dans la province du Sichuan (sud-est de la Chine). Selon les autorités locales de la gestion des urgences, cette catastrophe naturelle a causé 9 morts, 35 disparus et 6 blessés. pic.twitter.com/MrN8MbbGQj — CGTN Français (@CGTNFrancais) August 22, 2019

Neuf personnes ont perdu la vie et 35 sont portées disparues après une série de coulées de boue qui se sont abattues dans une région montagneuse du sud-ouest de la Chine, ont rapporté jeudi les autorités locales. Parmi les victimes, un pompier de 33 ans a été tué lorsqu'une coulée de boue a emporté le véhicule de secours à bord duquel il se trouvait dans le comté de Wenchuan (province du Sichuan).

Selon l'agence Chine nouvelle, un autre pompier a été hospitalisé en urgence. Six autres personnes ont été blessées et plus de 100 000 habitants évacués. Les coulées de boue des derniers jours, provoquées par des pluies torrentielles, ont coupé l'adduction d'eau et le courant électrique pour des dizaines de milliers de logements. Des ponts et des routes ont été endommagés.

(L'essentiel/afp)