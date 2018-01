Le monde face au spectre d'une nouvelle pandémie

SRAS, Ebola, Zika: un siècle après les 50 millions de morts de la grippe «espagnole», les épidémies graves se multiplient. Et une nouvelle pandémie semble inéluctable dans notre planète hyperconnectée, avertissent des experts. «Les pandémies deviennent de véritables menaces pour l'humanité», prévient Elhadj As Sy, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), interrogé par l'AFP à Davos.

Le risque est pris très au sérieux au Forum économique mondial qui réunit chaque année en Suisse le gratin de l'économie et de la politique mondiale. L'atelier «Sommes-nous prêts pour la prochaine pandémie?» a ainsi fait le plein. «On sait que ça va arriver, mais on n'a aucune possibilité de l'empêcher», résume Sylvie Briand, spécialiste des risques infectieux à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le scénario de virus grippal le plus redouté

Cette année marque le centième anniversaire de la grippe dite «espagnole» (en fait importée des Etats-Unis par des soldats venus combattre en Europe ), la pire pandémie de l'histoire. Entre 40 et 50 millions de morts à travers le monde en deux ans, plus de victimes que la Première guerre mondiale. «L'Inde a perdu 5% de sa population en 1918. C'est la seule période de son histoire où la population du pays a diminué», rappelle Richard Hatchett, directeur général de la CEPI (Coalition de préparation aux épidémies). Un siècle plus tard, c'est toujours le scénario d'un virus grippal inconnu que redoutent le plus les experts.

«La grippe, c'est un virus respiratoire qui se transmet facilement et les gens peuvent être contagieux avant de présenter des symptômes, donc ce n'est pas facile à contrôler», explique Sylvie Briand. Nombreux, ces virus ont aussi la particularité de pouvoir se «marier» entre eux, ou avec des virus aviaires ou porcins, pour former des combinaisons potentiellement dévastatrices pour l'Homme. Malgré l'apparition des anti-viraux, des antibiotiques et des premiers vaccins, deux autres pandémies de grippe, en 1957 et en 1968, ont causé plusieurs millions de morts.



(L'essentiel)