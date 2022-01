Une survivante épouse un homme qui a tué sa femme

Comment Stephanie Garcia, originaire de Santa Rosa dans le Texas, a pu épouser Gerardo Castaneda? Cette question anime la Toile après que la femme de 49 ans a subi les critiques de nombreux internautes sur ses choix sentimentaux. Après avoir survécu à deux relations abusives marquées par des excès de violence de ses ex-compagnons, l'Américaine a décidé d'épouser... un homme qui a tué sa femme.

Castaneda sortait de prion après une condamnation à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse en 1996 lorsqu'il a rencontré Stéphanie. Le coup de foudre a été immédiat et les deux se sont dit «oui» pour la vie sept mois plus tard. «Ces années de prison lui ont permis de comprendre comment bien traiter une femme à sa sortie», a justifié la maman de deux enfants. Mais le passif de ce dernier a tout de même eu raison de leur idylle. Un an après le mariage, Stephanie a quitté Gerardo, la femme se sentant «attaquée et manipulée».

«Il a montré des remords»

Pour autant, la Texane justifie ses choix passés. Elle explique ainsi être devenue «insensible» aux comportements abusifs et avoir montré de l'empathie par rapport à son mari. «Il a partagé ses remords suite au crime qu'il a commis. Quand il m'a dit qu'il avait tué sa femme, j'ai eu de la compassion pour lui. Il a pleuré et m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas la tuer», a-t-elle expliqué.

Des justifications qui passent mal sur les réseaux sociaux. Si d'aucuns ont souligné que l'homme avait «payé sa dette auprès de la société», la plupart se sont montrés inflexibles avec les hommes coupables de féminicide: «Personne ne mérite une seconde chance après le meurtre d'une femme».

Après son mariage avec Stephanie, Gerardo Castaneda a refait sa vie avec une autre femme. Il est même devenu papa d'un petit garçon.

