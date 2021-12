Un père et son fils suspectés d'être des incendiaires

Un sexagénaire et son fils ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur l’origine d’un gigantesque feu de forêt qui a parcouru près de 900 km² dans le nord de la Californie cet été, ont annoncé les autorités locales mercredi. David Smith, 66 ans, et Travis Smith, 32 ans, sont accusés d’avoir allumé le feu qui a provoqué le Caldor Fire, le 14 août dernier près du lac Tahoe, une région boisée et très touristique en Californie.

Les services du procureur du comté d’El Dorado qualifie dans un communiqué les faits qui leur sont reprochés d’«incendie criminel», sans plus de précision. L’incendie, qui n’a été maîtrisé qu’au bout de 67 jours, a fait cinq blessés et détruit un millier de bâtiments d’habitation ou commerciaux, selon le décompte des pompiers de Californie.

En pleine saison estivale, les flammes du Caldor Fire avaient provoqué l’évacuation de plusieurs dizaines de personnes dans cette région située près du plus grand lac alpin d’Amérique du Nord, à la frontière avec le Nevada.

(L'essentiel/afp)