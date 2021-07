Un enfant de 11 ans perd la vie sur une attraction

Un drame est survenu samedi à l’Adventureland Park à Altoona (Iowa). Six personnes étaient installées dans un radeau descendant des rapides quand l’embarcation s’est retournée pour une raison encore inconnue. Quatre passagers ont été hospitalisés. Lundi, la police d’Altoona annonçait le décès d’un des visiteurs: le jeune Michael, 11 ans, a succombé à ses blessures dimanche. Un autre mineur se trouve toujours dans un état critique.

Les grands radeaux circulaires de l’attraction «Raging River» se déplacent sur un tapis roulant immergé, explique KTLA. Après l’accident, les secours et plusieurs témoins ont aidé à libérer les passagers. Quatre policiers d’Altoona, qui n’étaient pas en service ce jour-là, et des médecins pompiers qui travaillaient dans le parc ont «rapidement réagi», indique Alyssa Wilson, porte-parole de la police. Elle réfute ainsi une affirmation des responsables des pompiers, qui avaient indiqué que l’emplacement du manège, loin de l’entrée du parc, leur avait rendu l’accès difficile.

Déjà un drame en 2016

L’attraction venait d’ouvrir pour la saison, après avoir subi une inspection la veille. Selon un communiqué du parc, le manège était en «bon état de marche», mais restera fermé le temps de l’enquête. Le parc «coopère totalement avec l’État et les autorités locales, et aimerait les remercier pour leur travail. Pour l’heure, nous vous demandons de prier et d’avoir une pensée pour le visiteur et sa famille, ainsi que pour les membres de notre équipe qui étaient sur place», peut-on lire sur la page Facebook du parc.

Ce n’est pas la première fois qu’un drame survient sur cette attraction. En juin 2016, un employé saisonnier de 68 ans, qui aidait les passagers à entrer et sortir des radeaux, a perdu l’équilibre lorsque le manège a commencé à bouger de façon inattendue. L’homme est tombé sur le tapis roulant et s’est retrouvé coincé entre un bateau et une paroi latérale en béton, où sa tête s’est cognée à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’opérateur arrête le manège. Le sexagénaire a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

(L'essentiel/joc)