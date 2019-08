Joe Biden dément avoir commis une nouvelle gaffe

Déjà connu pour ses bourdes, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden s'est défendu jeudi d'avoir mélangé plusieurs récits pour saluer la bravoure d'un militaire américain lors d'un discours ému, comme l'affirme le Washington Post.

Les dix candidats pour le prochain débat choisis



Seuls dix candidats à la Maison Blanche ont été sélectionnés jeudi pour le prochain débat démocrate du 12 septembre. Les critères renforcés de sélection ont été fatidiques à une grosse dizaine de prétendants démocrates. L'ancien bras droit de Barack Obama, Joe Biden, reste largement en tête de la moyenne des sondages établie par RealClear Politics (29%), suivi dans le trio de tête par le sénateur indépendant Bernie Sanders (17%) et Elizabeth Warren (16,5%). Loin derrière arrivent la sénatrice Kamala Harris (7%), le jeune maire Pete Buttigieg (4,6%), l'homme d'affaires Andrew Yang (2,5%), le sénateur Cory Booker (2,4%), l'ex-élu de la Chambre des représentants Beto O'Rourke (2,4%), l'ancien ministre d'Obama Julian Castro (1,1%) et la sénatrice Amy Klobuchar (0,9%).

«En trois minutes, Biden s'est trompé sur l'époque, le lieu, l'acte héroïque, le type de médaille, la branche de l'armée et le rang du (militaire) décoré, en plus de son propre rôle dans la cérémonie», assène le journal jeudi, en détaillant les faits.

«C'est la vérité, je le jure sur Dieu»

Grand favori dans les sondages pour les primaires démocrates, l'ancien vice-président de Barack Obama, 76 ans, était dans le New Hampshire lorsqu'il a évoqué, vendredi soir, devant quelque 400 électeurs une visite passée en Afghanistan. À son entourage qui l'avait à l'époque mis en garde contre ce voyage risqué, il aurait répondu: «Nous pouvons perdre un vice-président. Nous ne pouvons pas perdre d'autres nombreux jeunes».

Sur place, il devait remettre une médaille à un commandant de la marine qui était descendu dans un profond ravin sous les tirs ennemis pour récupérer le corps d'un camarade, a raconté Joe Biden. L'homme lui aurait alors dit: « Monsieur, je ne veux pas de ce satané truc . Ne me l'accrochez pas, Monsieur. S'il vous plaît, Monsieur. Ne faites pas cela. Il est mort. Il est mort», a raconté l'ancien vice-président, d'un ton solennel sous les regards de l'audience captivée. «C'est la vérité, je le jure sur Dieu», a martelé le septuagénaire.

«C'est ridicule»

Sauf que le Washington Post a découvert de nombreuses inexactitudes dans son récit, qui rassemblerait en fait plusieurs événements en un. Le militaire n'était pas de la marine, et il avait été décoré par le président Barack Obama. Joe Biden s'est bien rendu en Afghanistan en 2008 mais il était alors encore sénateur, pas vice-président.

En 2011, il avait remis un autre type de médaille à un autre militaire, qui s'était lui précipité vers un véhicule en feu pour tenter de sauver un compatriote américain. Joe Biden a balayé cet article jeudi lors d'un entretien à un journal de Caroline du Sud, The Post and Courier. «Je ne comprends pas de quoi ils parlent, mais le point essentiel c'est que ce que j'ai dit était absolument correct», a-t-il réagi. Interrogé sur les inquiétudes qu'ont certains démocrates sur son âge et ses gaffes, il a lancé: «C'est ridicule».

As Joe Biden campaigns for president he tells a moving story about a military hero. Almost every detail in the story is incorrect. https://t.co/ciMrKvy4xB– The Washington Post (@washingtonpost) August 29, 2019

»I don't understand what they're talking about, but the central point is it was absolutely accurate what I said, Biden said.https://t.co/fAOtzGrYGl– The Post and Courier (@postandcourier) August 29, 2019

(L'essentiel/afp)