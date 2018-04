Un touriste allemand se fait scalper par un léopard

Un couple de touristes allemands de la ville de Constance a vécu une terrible aventure lors de ses vacances en Namibie, la semaine dernière. Il s'est en effet fait attaquer par un léopard dans le Kuiseb Canyon, site bien connu d'un parc national du pays. L'homme, Hardy S., est dans un état critique, rapporte le journal local The Namibian.

Le couple voyageait à bord d'un camping-car et passait la nuit dans le canyon. Vers 1h du matin, le sexagénaire entend alors un grattement contre une fenêtre du véhicule et se lève pour la fermer. Un léopard saute alors du côté du touriste et blesse l'homme à la tête. Le fauve tente de tirer Hardy S. de toutes ses forces par la fenêtre tandis que la compagne de la victime tente, elle, de le maintenir à l'intérieur.

Le léopard rodait autour du véhicule

Interrogée par les médias locaux, Petra W., raconte que le combat a duré quelques minutes. Mais Hardy S. a réussi finalement à mettre ses doigts dans les yeux du félin, ce qui l'a fait lâcher prise. Sa compagne a alors pu le ramener à l'intérieur du camping-car. «Il y avait du sang partout», explique-t-elle. L'Allemand est grièvement blessé. Son cuir chevelu a été arraché en grande partie, ses bras et ses épaules ont déchiquetés et il a une blessure à la gorge.

En outre, il n'a pas pu être soigné tout de suite, car le couple a dû rester dans le camion après l'attaque. En effet, le léopard est revenu à la charge, sautant sur le toit et rôdant autour du véhicule toute la nuit. Ce n'est que vers 7h du matin, que des gens locaux ont pu chasser l'animal et appeler les secours. Le touriste, qui est resté conscient tout du long malgré d'importantes pertes de sang, a alors pu être transporté à l'hôpital le plus proche, où il a été opéré immédiatement. Son état est critique mais stable.

(L'essentiel/cht)