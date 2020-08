Vers un gouvernement de technocrates

Le Premier ministre désigné, Hichem Mechichi, a présenté tard lundi son futur gouvernement, le second en six mois en Tunisie, composé essentiellement de technocrates, et qui doit encore obtenir l’approbation du Parlement. Ce «gouvernement de compétences indépendantes devra travailler à concrétiser des réalisations dans les domaines économique et social», a déclaré Hichem Mechichi à la presse aux alentours de minuit.

De nombreux partis parlementaires se sont dit mécontents d’avoir été écartés du cabinet, tout en évoquant la nécessité de voter la confiance à ce gouvernement pour éviter d’entraîner le pays, déjà à la peine économiquement, vers des législatives anticipées. Le futur cabinet compte huit femmes sur 28 ministres et secrétaire d’État, dont nombre sont peu connus du grand public. Parmi eux, des hauts fonctionnaires, des universitaires ou des cadres du privé.

Un patron de banque, Ali Kooli, prend la tête d’un ministère centralisant Économie, Finances et Investissement. Les Affaires étrangères ont été confiées à Othman Jarandi, un diplomate de carrière ayant déjà occupé ce poste en 2013. Le ministre de la Défense, Ibrahim Bartagi, est un universitaire, selon plusieurs médias.

Hichem Mechichi, un énarque de 46 ans, fait ainsi fi des appels du parti d’inspiration islamiste Ennahdha et de son allié libéral Qalb Tounes, à former une équipe politique comprenant des membres des différents partis. Hichem Mechichi est le troisième chef du gouvernement désigné depuis les élections législatives d’octobre 2019, qui avaient accouché d’un Parlement éclaté en une multitude de formations antagonistes. Le principal parti, Ennahdha, n’a qu’un quart des sièges, et peine à former une coalition.

(L'essentiel/AFP)