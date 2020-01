Près d'un demi-​​milliard d'animaux ont été tués

Alors que des villes entières doivent être évacuées en raison des feux qui ravagent l'Australie, la faune paie également un très lourd tribut aux incendies. En effet, selon des experts de l'Université de Sydney, près de 500 millions d'animaux auraient péri depuis le début de la catastrophe en septembre, rapporte le site australien news.com.

Des scènes poignantes de kangourous fuyant les murs de feu ou encore les corps carbonisés de koalas et de cacatoès tombant des arbres ont horrifié les Austaliens et donné la pleine mesure du désastre écologique provoqué par ces incendies sans précédent.

A firefighter helped a thirsty #koala drink water from a bottle on Sunday in Australia while fires raged across the region pic.twitter.com/0Dr9YgfmvX