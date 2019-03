Les femmes ont largement moins accès au travail

Les femmes dans le monde ont très largement moins accès au marché du travail que les hommes. Ce décalage atteint 26 points de pourcentage, selon un rapport publié jeudi, à Genève, par l'OIT. Et seul un quart des cadres sont des femmes avec enfants de moins de six ans.

Une évaluation menée en 2017 avait conclu que 70% des femmes préféraient travailler plutôt que de rester chez elles, affirme le rapport publié après cinq ans de travail dans le cadre de l'Initiative du centenaire de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les femmes au travail. Seules 45,3% des femmes ont un emploi contre plus de 70% des hommes.

En près de 30 ans, cet écart n'a diminué que de 2%. Les femmes sont davantage pénalisées qu'auparavant, de près de 40%, par la maternité dans leur accès à des emplois par rapport à celles qui n'ont pas d'enfant. Les raisons sont également à nuancer, notamment étant donné que de nombreuses jeunes femmes sont entrées sur le marché du travail.

Nouvelles technologies en cause

Toutefois, les politiques lancées ont également un impact, notamment dans les économies qui avancent très rapidement, relève la directrice de l'égalité à l'OIT, Manuela Tomei. Les infrastructures de prise en charge des enfants ou la protection sociale contribuent également.

Les femmes qui atteignent les positions les plus élevées sont mieux éduquées que les hommes mais se voient attribuer des rémunérations inférieures. Or, elles sont plus jeunes d'un an en moyenne que les hommes et mettent moins longtemps à obtenir ce type de mandat.

Les nouvelles technologies étendent encore le problème, mais aussi les violences et le harcèlement au travail. Alors que les conseils d'administration où siègent des femmes aboutissent à davantage de productivité.

209 ans pour atteindre une parité

L'écart de rémunération entre femmes et hommes se stabilise lui à environ 20%. Le Pakistan est le pays où il est le plus important. M. Tomei appelle à des législations ou des accords qui établissent «une égalité dans les effets».

De son côté, le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, demande aux États davantage d'efforts. Des évaluations de la parité en terme de rémunérations ont notamment été décidées en Islande pour les entreprises où des personnes sont employées depuis plus de 25 ans. Des quotas de femmes dans les positions de direction sont également mentionnés.

Et l'OIT veut aussi des lois qui interdisent les violences et le harcèlement contre les femmes au travail. Elle demande des politiques et des infrastructures qui facilitent la participation des hommes aux tâches domestiques non rémunérées, qui a peu augmenté. Au rythme actuel, il faudra 209 ans pour atteindre une parité sur cette question.

