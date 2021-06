Grosse fête à Tel-​​Aviv pour la fin de l'ère Netanyahu

Les yeux vissés sur un écran de télévision dans une rue de Tel-Aviv, Ossie peine à parler. «C'est un rêve qui se réalise», lâche du bout des lèvres la sexagénaire qui voit partir dimanche le Premier ministre de droite Benjamin Netanyahu, après 12 ans au pouvoir. En train de promener son chien, elle s'est arrêtée sur la terrasse d'un bar pour regarder en direct à la télévision la secrétaire du Parlement égrainer les noms des députés ayant voté pour ou contre le «gouvernement du changement».

Les dizaines de clients du bar où flottent des drapeaux multicolores LGBT ont retenu leur souffle, jusqu'à ce que le résultat soit annoncé: 60 pour, 59 contre. Ossie, elle, s'est assise. «J'ai la chair de poule, je ne peux pas parler. J'espère juste que ça va durer, au moins un an», glisse-t-elle. En remportant le vote de la Knesset, le gouvernement hétéroclite mené par l'ultra-droitier Naftali Bennett met fin à 15 ans de pouvoir de Benjamin Netanyahu ainsi qu'à une crise politique de plus de deux ans, qui a amené quatre fois les Israéliens aux urnes.

«Nous avons attendu si longtemps»

Sur l'emblématique place Rabin, où les adversaires de M. Netanyahu ont inlassablement appelé à sa démission tous les samedis depuis plus d'un an, la musique est à plein volume. Sur cette même place, où l'ancien Premier ministre travailliste a été assassiné en 1995 par un extrémiste juif, un canon envoie de la mousse sur une foule noyée sous une nuée de drapeaux israéliens.

Tel Aviv is partying hard tonight. Many of these revelers have never really known a prime minister other than Netanyahu. pic.twitter.com/iVgDFGBALu