Le séisme au Honduras n'a pas fait de dégâts

Un séisme de magnitude 7,6 s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi en mer des Caraïbes au large du Honduras, a annoncé l'institut américain de géophysique USGS, et une alerte au tsunami a été déclenchée dans quatre départements honduriens. La porte-parole de la Commission permanente des situations d'urgence (COPECO), Julissa Mercado, a déclaré à l'AFP que ni victimes ni dégâts n'avaient été signalés.

Le séisme a eu lieu à mercredi à 2h51 GMT (3h51 au Luxembourg), à 44 kilomètres à l'est des Iles Swan et à une profondeur de 10 kilomètres, a indiqué l'USGS. Les Iles Swan sont un archipel hondurien situé entre Belize et Cuba.

? #Séisme M7.6 #Honduras ?? Un violent séisme de magnitude 7.60 a frappé à 03h51, en mer des Caraïbes, au nord des côtes du Honduras (USGS #Earthquake) pic.twitter.com/ZbP1IXgZmc– DirectActus (@DirectActus) 10 janvier 2018

«Sur la base des paramètres préliminaires du séisme, des vagues de tsunami dangereuses sont possibles dans un rayon de 1 000 kilomètres autour de l'épicentre», a indiqué le Centre américain d'alerte aux tsunamis. Mais il a par la suite levé ses avis de «menaces» et «avertissements» de vagues de tsunami concernant Cuba, le Mexique, Belize, la Jamaïque, les Iles Caïmans, Porto Rico et les Iles Vierges. Certains de ces pays pourraient cependant voir arriver sur leurs côtes des vagues de 30 cm à un mètre de hauteur.

Les autorités honduriennes ont émis une alerte au tsunami pour une durée de douze heures sur quatre départements du pays. Le président du Honduras Juan Orlando Hernandez a appelé la population au calme.

#Séisme de magnitude 7,6 au large du #Honduras .Alerte au tsunami est en vigueur ce mardi soir (9 janvier) pour plusieurs pays et régions des Caraïbes : Porto Rico, les îles Vierges, les îles Caïmans, Cuba, le Nicaragua, Panama, le Mexique, le Honduras, le Belize et la Jamaïque. pic.twitter.com/EpyRupaBxr– Jean-Claude SAMYDE (@Jcsamyde) 10 janvier 2018

(L'essentiel/nxp/ats)