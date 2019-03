Les sœurs saoudiennes bloquées ont «peur»

Les sœurs, âgées de 18 et 20 ans, déclarent avoir fui le comportement abusif des hommes de leur famille à l'occasion de vacances au Sri Lanka en septembre, dans l'intention d'aller en Australie. Mais elles n'ont réussi qu'à se rendre dans l'ancienne colonie britannique revenue en 1997 dans le giron chinois. Les jeunes femmes, qui se font appeler par les pseudonymes Reem et Rawan, affirment avoir été interceptées à l'aéroport de Hong Kong par des représentants du consulat d'Arabie saoudite qui ont annulé leurs billets d'avion et confisqué leur passeport.

Elles sont donc selon leurs dires apatrides, et sont bloquées dans le territoire du sud de la Chine, où elle sont arrivées avec un visa de visiteur. Leur avocat Michael Vidler avait fait savoir que leur séjour aurait dû se terminer le dernier jour de février. À l'approche de cette date limite, elles ont demandé aux autorités de prolonger leur séjour afin de tenter de trouver un pays d'accueil.

«Peur permanente»

Dans un communiqué, le cabinet Vidler a expliqué jeudi que les services de l'immigration avaient accepté «de tolérer» leur présence jusqu'au 8 avril, ajoutant cependant qu'elles étaient «passibles de poursuites et d'expulsion pour prolongation illégale de séjour». Les sœurs ont fait savoir par le cabinet d'avocats qu'elles vivaient «dans la peur permanente d'être retrouvées par les autorités saoudiennes et (leur) famille et contraintes de rentrer en Arabie saoudite».

Cette affaire survient peu après la fuite d'une autre Saoudienne, Rahaf Mohammed al-Qunun, qui a obtenu l'asile au Canada après avoir été arrêtée début janvier à l'aéroport de Bangkok.

