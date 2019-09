Une marée noire à cause de l'ouragan Dorian

L'odeur du pétrole empeste l'air, les champs sont maculés d'une boue noire: une semaine après les dévastations de l'ouragan Dorian, l'île de Grand Bahama est confrontée à une marée noire qui complique davantage les efforts de reconstruction. Au cataclysme climatique s'est ajouté une catastrophe environnementale quand les vents violents se sont abattus sur le dépôt pétrolier de la société norvégienne Equinor, situé à six kilomètres à l'est du village de High Rock. Une partie des toits en aluminium de cinq des dix cuves du terminal se sont envolés et deux de ces cuves ont été transpercées, laissant s'échapper le pétrole, a indiqué à l'AFP Erik Haaland, un porte-parole de Equinor.

Le pétrole «est mortel, mortel», martèle à l'AFP Marco Roberts, 38 ans, un masque à la main. «La pollution rentre» dans le sol, polluant la nappe phréatique et «on ne peut plus utiliser l'eau pour se laver ou la boire», ajoute-t-il. Il évoque un «poison» en rappelant que du pétrole s'est déjà infiltré dans le sol, mélangé à la pluie qui est tombée la veille. Entre les décombres de ce qu'étaient leurs maisons, une dizaine d'habitants du village de High Rock, sur la côte sud de cette île des Bahamas, ont monté une tente sous laquelle ils partagent l'aide d'urgence venue de Nassau.

50 morts, 2 500 personnes à localiser

L'ouragan a fait au moins 50 morts, et les autorités cherchent encore à localiser 2 500 personnes. Il a détruit les maisons et les vagues ont inondé le petit cimetière, ramenant à la surface plusieurs cercueils. Les champs alentours sont aussi gorgés d'eau salée. Marco Roberts demande que les autorités des Bahamas évacuent toute la partie est de l'île ou qu'ils engagent des moyens pour empêcher le pétrole de se répandre. «Tout le monde sait ce qui se passe et nous avons besoin d'aide», supplie-t-il.

Le groupe pétrolier a assuré dans un communiqué qu'il «nettoiera la marée noire». Des employés sécurisent la zone «mais la situation est complexe et difficile, les dégâts sur l'infrastructure ralentissant les secours» a-t-il souligné. Deux navires transportant du matériel de dépollution sont en route depuis la Louisiane a ajouté la compagnie. Près de son terminal pétrolier de South Riding Point, la terre est recouverte d'une pâte noire et visqueuse, et l'air est empli de l'odeur entêtante du combustible. Les parois des cuves sont couvertes du pétrole qui s'est déversé sur le sol. L'étendue de la pollution est toujours inconnue, et on ne sait pas si le pétrole a atteint les eaux de l'océan Atlantique.

(L'essentiel/afp)