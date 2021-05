Le bilan dépasse les 100 morts et 580 blessés à Gaza

Le bilan des affrontements en cours entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël a dépassé les 100 morts dans la bande de Gaza, ont indiqué, tard jeudi, les autorités locales. Le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne a fait état de 103 morts, dont 27 enfants, et de 580 blessés depuis le début, lundi soir, des affrontements. Côté israélien, les tirs depuis Gaza auraient fait sept morts et des dizaines de blessés.

De leur côté, les États-Unis se sont opposés à la tenue, ce vendredi, d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la nouvelle flambée de violences entre Israéliens et Palestiniens, ont indiqué des diplomates. «Il n’y aura pas de réunion du Conseil de sécurité demain», a déclaré, jeudi, un porte-parole chinois, dont le pays préside actuellement cette instance.

«Les États-Unis ne sont pas d’accord avec une réunion demain en visioconférence», a expliqué un diplomate. Selon une autre source diplomatique, Washington souhaiterait qu’une telle réunion n’ait lieu que mardi, ce qui lui ôterait une bonne partie de son caractère d’urgence.

(L'essentiel/afp)