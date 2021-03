Odieuses, elles font vivre l'enfer au chauffeur Uber

Deux jeunes femmes de 24 ans risquent de payer cher leur attitude détestable vis-à-vis d’un chauffeur Uber, dimanche à San Francisco (Californie). La police de Las Vegas (Nevada) a arrêté Malaysia King (NDLR: en rouge dans la vidéo), qui risque une mise en examen pour coups et blessures, conspiration et violation du code de la santé et de la sécurité. Son amie Arna Kimiai, filmée en train de tousser volontairement sur le chauffeur et de l’insulter, compte se rendre aux autorités, rapporte KIRO 7.

«Nous sommes heureux d’apprendre que Mme Kimiai a l’intention de faire ce qu’il faut et de se rendre à la police la plus proche, et nous espérons que cela se fera rapidement», a réagi la lieutenante Tracy McCray, dans un communiqué. Subhakar Khadka a pris en charge les deux femmes et une autre personne vers 12h45, dimanche. Arna Kimiai refusant de porter un masque malgré la demande du chauffeur, celui-ci a décidé d’annuler la course.

La jeune femme a alors pété les plombs, hurlant des insanités, arrachant le téléphone du conducteur, puis son masque. Cela sous le regard amusé de Malaysia King, qui a également toussé volontairement sur le chauffeur. Selon la police, les clientes ont même utilisé du spray au poivre à l’intérieur de la voiture. «Le comportement filmé lors de cet incident témoigne d’un mépris total pour la sécurité et le bien-être d’un travailleur des services essentiels au milieu d’une pandémie mortelle», a ajouté la lieutenante McCray.

Après cette agression, Uber et son concurrent Lyft ont banni Arna Kimiai à vie. Une collecte de fonds a par ailleurs été lancée pour venir en aide à Subhakar Khadka, qui n’a bénéficié d’aucune aide de la part d’Uber pour nettoyer son véhicule et réparer les dégâts causés par les clientes. Plus de 66 000 dollars avaient déjà été récoltés vendredi.

(L'essentiel/joc)