Une veillée pour Nipsey Hussle a mal tourné

Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées, lundi soir à Los Angeles, pour rendre hommage au rappeur près de l'endroit où il a été tué par balles dimanche, par un homme toujours en fuite. Pour une raison encore inconnue, une bousculade a éclaté peu après 20h (3h GMT) dans laquelle plusieurs personnes ont été blessées, dont au moins deux sérieusement, selon les pompiers de Los Angeles qui les ont transportées à l'hôpital.

Selon un porte-parole de la police de la ville (LAPD) interrogé par l'AFP, «six personnes ont été blessées», dont certaines «peut-être à coups de couteau» mais la confusion qui régnait encore sur place empêchait la police de donner davantage de précision à ce stade. Des rumeurs non confirmées ont fait état de coups de feu ou d'une détonation pouvant être à l'origine de la bousculade mais le LAPD a démenti: «il n'y pas eu de coup de feu tiré à ce moment-là».

De nombreux policiers ont été déployés sur place pour rétablir le calme et disperser la foule. Nipsey Hussle, 33 ans, a été abattu à bout portant devant son propre magasin de vêtements dimanche par un homme qui s'est enfui en voiture. Deux autres personnes ont été blessées et le tireur était toujours en fuite lundi soir.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones!

