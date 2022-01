Ils ont entre 6 et 12 ans et chassent le chat la nuit

Kadi Ben Wahab, ses copains et les jeunes garçons de Tombouctou perpétuent une vieille tradition de la ville: la nuit venue, ils se transforment en redoutables chasseurs. Ils capturent des chats, les égorgent, les cuisinent et les mangent. Puis ils jettent la peau de l'animal sacrifié sur les câbles électriques. Pour les Tombouctiens, les dizaines de trophées qui pendent des fils font partie du décor.

Les gamins autour de Kadi, qui s'est autoproclamé «meilleur chasseur du quartier», ont entre six et douze ans. Ils vont à l'école la journée, dînent dans la famille et, après la dernière bouchée, passent une tête par la porte. La chasse est lancée.

Un cageot comme piège

La bande s'en va dans un quartier voisin - on ne tue jamais les chats de chez soi!- et rôde dans les mille ruelles de sable non éclairées de la ville. L'arme principale des bandes tombouctiennes: un piège fait de bois, grand comme un cageot, avec au fond de la viande de mouton.

L'odeur attire le félin qui, à l'intérieur, actionne le piège en plantant ses crocs dans la viande, reliée à la fermeture par une ficelle. Il y a aussi ceux qui se livrent à une battue à la torche et au bâton, ou les plus malins qui ont dressé des chiens et les laissent faire le travail d'attraper les chats.

Tradition majeure

Une fois capturé, le chat est tué et écorché. Les enfants accrochent la peau à leur taille et circulent de maison en maison dans leur quartier en dansant et chantant le «kongoto kongoto», la gesticulation de rigueur dans cette circonstance. Les adultes, amusés, leur passent des ustensiles et des condiments pour cuisiner la bête.

Aucun des Tombouctiens interrogés ne sait dater l'origine de ce que tous définissent comme une tradition majeure identifiant la Cité des 333 saints autant que ses mosquées millénaires. Impossible de mettre la main sur quelqu'un en ville qui n'aurait pas chassé le chat enfant.

Les «nuisibles» visés

Tous les chats ne sont pas traqués, nuance Salem Ould El Hadj, intellectuel réputé de la ville, seulement les chats «nuisibles» qui ont fui leur maître ou qui n'en ont jamais eu. Les autres sont «bien gardés, bien protégés, bien nourris».

Mais «les traditions se perdent», dit Sane Chirfi, déplorant que même les chats domestiques soient devenus des cibles. La pratique relèverait autant de la distraction dans un contexte qui n'en offre pas beaucoup que de la démonstration d'habileté et du rite d'émancipation pour ces jeunes garçons en âge de découvrir la ville seuls, disent les interlocuteurs de l'AFP.

