Perpétuité pour un faux détournement d'avion

Un businessman de 38 ans, d'une riche famille de diamantaires, a été condamné jeudi à la prison à vie. En 2017, ce bijoutier avait laissé une note dans les WC d'un vol intérieur de Jet Airways.

Il prévenait que 12 assaillants étaient à bord et ordonnait au pilote d'aller se poser au Pakistan voisin. Du bluff. Démasqué, l'homme a avoué qu'il cherchait à accélérer la faillite de la compagnie, en difficulté.

Dans ce même but, il avait précédemment placé des cafards dans son plateau-repas. Il espérait surtout débaucher une hôtesse de l'air dont il était amoureux, et qui refusait de quitter son job. En vertu d'une nouvelle loi, l'apprenti pirate de l'air devra aussi payer une amende de 624 00 euros, somme à répartir entre le personnel et les passagers de l'avion.

(L'essentiel/arg)