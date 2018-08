«Un tourbillon semblable à une tornade de feu»

Plus de 14 000 pompiers venus de tous les États-Unis et même d'Australie et de Nouvelle-Zélande combattaient mardi les vastes incendies qui ravagent la Californie depuis près d'un mois, en particulier le plus gros jamais enregistré dans cet État de la côte ouest.

2018 is another milestone year in fires for California. The largest ever for our state is the #MendocinoComplex. Check out our entire report here: https://t.co/Bkp8c5YYqk– Cal OES (@Cal_OES) 7 août 2018

A crew of 41 firefighters arrived at the Mendocino Complex Fire after a 13 1/2 hour flight from New Zealand. They are on the fire lines Tuesday morning. #MendocinoComplexFire#MutualAidpic.twitter.com/gHjA2jeR0Q– Cal OES (@Cal_OES) 7 août 2018

Battu il y a quelques mois à peine, le record du feu le plus destructeur en termes de superficie brûlée est tombé lundi soir et appartient désormais au «Mendocino Complex», qui continuait sa course folle dans les collines boisées, escarpées et difficilement accessibles autour de Clear Lake, au nord de San Francisco.

Selon un bilan du service des pompiers Cal Fire à 14H00 GMT mardi, l'incendie a détruit 117 638 hectares depuis le 27 juillet. Il est composé en réalité de deux foyers mitoyens: le «Ranch Fire», circonscrit à 20%, et le «River fire», circonscrit à 78%.

Ni les obstacles naturels comme les rivières, ni les fossés aménagés artificiellement n'ont réussi à ralentir le «Ranch Fire», que les pompiers combattent à l'aide de plusieurs avions bombardiers d'eau, deux Douglas DC-10 et un Boeing 747.

Une dizaine de morts

«Si le #Mendocinocomplex était une ville, ce serait la quatorzième plus grande des États-Unis. Plus grand que New York, Chicago, Philadelphie et Houston», a tweeté mardi Cal OES, le bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie. Le record était détenu depuis décembre 2017 par l'incendie «Thomas» et ses 114 078 hectares réduits en cendres.

If #MendocinoComplex were a city, it would be the 14th largest in the US. Bigger than NYC, Chicago, Philadelphia & Houston. Check out it's progression map here: https://t.co/lmXIpqJpBZpic.twitter.com/Xswp6RXd0c– Cal OES (@Cal_OES) 7 août 2018

Depuis mi-juillet, une dizaine de personnes --dont au moins quatre pompiers-- ont été tuées par les nombreux incendies qui ravagent l’État le plus peuplé des États-Unis. Les services forestiers de Californie ont décompté huit incendies majeurs mardi, dont un nouveau dans le sud.

Légèrement plus au nord du «Mendocino Complex», les soldats du feu étaient aux prises avec le «Carr Fire» qui était mardi matin le douzième plus important de l’État avec près de 68 000 hectares détruits depuis le 23 juillet. Il était circonscrit à 47% mardi matin et a détruit plus de 1600 bâtiments, dont un millier d'habitations. Il sévit près de la ville de Redding et mobilisait mardi matin plus de 4 700 pompiers, dont plus d'une cinquantaine arrivés d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

«Ravines raides»

«L'incendie est situé dans des ravines raides avec des expositions diverses aux vents qui compliquent les efforts des pompiers», a expliqué Cal Fire. Si intense qu'il a généré un tourbillon semblable à une tornade de feu, il a été provoqué selon les autorités par la «défaillance mécanique d'un véhicule» ayant provoqué des étincelles dans une zone devenue une véritable poudrière en raison de la sécheresse.

Quand au «Ferguson Fire», qui a nécessité la fermeture partielle du parc national de Yosemite en pleine saison touristique, les pompiers ont continué leur lente progression pour le maîtriser mardi matin à près de 40%. Il a ravagé depuis le 13 juillet plus de 36 000 hectares.

Another tough air quality afternoon for #YosemiteNationalPark ?. 2pm 8/7 AQI 241 "VERY UNHEALTHY" People with heart or lung disease, older adults, and children should avoid all physical activity outdoors. Avoid prolonged or heavy exertion. MORE HERE ? https://t.co/xD10I4ltJ9 ? pic.twitter.com/jW6lP4sqgP– Cal OES (@Cal_OES) 7 août 2018

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été évacuées depuis mi-juillet même si certaines ont été autorisées à rentrer chez elles ces derniers jours après le passage des flammes.

Ces feux sont «extrêmement rapides, extrêmement agressifs, extrêmement dangereux», avait décrit lundi Scott McLean, un chef adjoint de Cal Fire. «Voyez comme c'est devenu énorme en seulement quelques jours (...). Voyez à quelle vitesse cet incendie du Mendocino Complex est monté dans le classement des sinistres», a-t-il souligné.

(L'essentiel/afp)