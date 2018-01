Un avion s'arrête à quelques mètres de la mer

Les 162 passagers et six membres d'équipage de cet appareil de Pegasus Airlines, qui arrivait d'Ankara pour atterrir à Trebizonde, ont pu être évacués sans problème de l'avion, et personne n'a été blessé, a affirmé la compagnie.

Les images de CNN Turquie montraient l'appareil dangereusement arrêté, les roues embourbées dans la falaise descendant vers la Mer Noire. D'autres images, de l'agence Dogan, montrait de la fumée sortant de l'appareil. La cause de l'accident est inconnue pour l'instant, a déclaré le bureau du gouverneur de la région.

L'une des passagères, Fatma Gordu, a raconté à l'agence Anadolu la panique des passagers. «Nous avons commencé à pencher sur le côté, puis en avant. C'était la panique, les gens criaient, hurlaient», a-t-elle dit. L'aéroport, qui avait été fermé, a rouvert dimanche matin.

Samedi, vers 22h, les pilotes d'un Boeing 737 de la compagnie Pegasus Airline ont raté leur atterrissage à l'aéroport régional de Trabzon, en Turquie. Image folle. pic.twitter.com/xV2OtNomts — Romain Le Vern (@RomainLeVern) 14 janvier 2018

Die TC-CPF ist schwer beschädigt worden. Ein Video von der Unglücksstelle der #Pegasus 738 in #Trabzon zeigt das Ausmaß: https://t.co/FzYp5XsWjR — planestream (@planestream) 14 janvier 2018

