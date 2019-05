Une amende de 2 milliards de dollars pour Monsanto

Troisième revers judiciaire majeur pour le Roundup et son fabricant Monsanto, racheté par Bayer l'an dernier: lundi, un jury d'Oakland, aux États-Unis, a accordé deux milliards de dollars aux époux Pilliod, tous deux atteints d'un lymphome non-hodgkinien, au titre de dommages «punitifs» destinés à sanctionner Monsanto. Bayer, qui s'est dit dans un communiqué «déçu» et compte faire appel, affirme toujours que le Roundup et le glyphosate sont sans danger. Le Roundup, très lucratif, est vendu dans le monde entier depuis une quarantaine d'années.

«Nous aurions aimé que Monsanto nous prévienne, qu'il y ait quelque chose sur l'étiquette qui dise que cela pouvait causer le cancer, nous ne l'aurions pas utilisé», a déclaré d'une voix faible Alberta Pilliod, qui se déplace avec une canne, comme son mari. Le couple a commencé à utiliser le Roundup en 1982. Son mari a été diagnostiqué en 2011 et elle en 2015. «Ils ont vu les publicités à la télé et pensaient qu'ils pouvaient faire confiance à l'entreprise, ils avaient tort», a assené un de leurs conseils, Michael Miller. Le jury a aussi accordé 55 millions de dollars aux Pilliod à titre compensatoire (pertes économiques, préjudice moral...).

11 000 procédures en cours

Ce jugement est «le plus clair possible: Monsanto doit changer son comportement», a aussi déclaré un autre avocat, Brent Wisner, ajoutant que «Bayer avait fait une erreur» en rachetant Monsanto. Bayer a rappelé lundi que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) avait réaffirmé fin avril que le glyphosate n'était «probablement pas cancérigène pour les humains». Accusant l'EPA et Monsanto de collusion, Me Wisner a affirmé que «l'EPA ne travaille pas pour le peuple américain, elle travaille pour Monsanto».

En août, Monsanto avait déjà été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier atteint lui aussi de ce cancer, une somme réduite ensuite à 78 millions par une juge. L'horizon s'assombrit donc encore pour Bayer, pour lequel Monsanto, racheté pour 63 milliards d'euros, s'apparente de plus en plus à un boulet au pied: plus de 11 000 procédures contre le Roundup sont en cours aux États-Unis, ce qui pourrait pousser la firme à signer un accord amiable pour éviter tous ces procès.

(L'essentiel/afp)