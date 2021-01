Rues envahies par des flots en furie à Sucre

Des pluies intenses et de la grêle ont provoqué des crues soudaines à Sucre, la capitale constitutionnelle de la Bolivie, lundi.

Des rues inondées ont tué au moins quatre personnes. Six disparus ont été recensés.

People in Sucre, Bolivia are cleaning up after heavy downpours led to flash flooding in the city, killing at least four people. #bolivia???????? #flooding pic.twitter.com/sTQR26Z2Aq