Une vidéo de torture d'un détenu provoque un tollé

Vendredi dernier, le journal d'opposition «Novaïa gazeta» a publié sur son site une vidéo montrant une dizaine de surveillants du camp pénitentiaire numéro 1 de la région de Iaroslavl (environ 250 km au nord-est de Moscou) en train de porter des coups violents à un détenu, allongé sur une table et poussant des cris déchirants. La vidéo a provoqué une onde de choc et un tollé en Russie.

«Les enquêteurs ont identifié tous les surveillants du camp pénitentiaire qui ont participé au passage à tabac du détenu», a assuré le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays, dans un communiqué. «À ce jour, six personnes ont été arrêtées», a-t-il précisé, en soulignant que des mesures visant à arrêter les autres suspects étaient en cours. «Une enquête pour abus de pouvoir et violences a été ouverte», selon la même source. Selon les enquêteurs, «un groupe de surveillants du camp pénitentiaire numéro 1, situé à Iaroslavl, a recouru à des violences à l'égard d'un détenu, en agissant intentionnellement et en abusant de leurs pouvoirs», indique le communiqué.

Ils ont notamment «infligé de multiples coups de pieds, de poings et d'objets non-identifiés à cet homme», ajoute-t-il. Selon «Novaïa gazeta», l'avocate et militante des droits de l'homme, Irina Birioukova, qui a transmis au journal la vidéo de torture, «a dû quitter la Russie au lendemain de sa publication» en raison de «menaces de vengeance». Les violences et mauvais traitements de la part des surveillants dans les camps et les prisons en Russie sont régulièrement dénoncés par les familles des prisonniers et des ONG spécialisées dans la surveillance des lieux de détention.

(L'essentiel/afp)